​Коул: «У Ибрагимовича две личности»

Известный в прошлом английский футболист Эшли Коул вспомнил о выступлении со Златаном Ибрагимовичем за «Лос-Анджелес Гэлакси».

«У Ибрагимовича две личности. С нами в раздевалке он был блестящим – тихим и очень скромным. Но для СМИ он был богом», - слова Коула приводит на своих страницах Football Italia.

«Были моменты, когда Златан приходил в раздевалку и действительно рассказывал футболистам об их ошибках. Он говорил: «Ты не можешь бежать» или «Ты медлителен». Но перед СМИ его личность менялась», - добавил англичанин.

В настоящий момент Златан Ибрагимович выступает за «Милан», а Эшли Коул уже завершил карьеру.