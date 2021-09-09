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​Коул: «У Ибрагимовича две личности»

09 Сентября 2021 • 17:50 Комментировать

Известный в прошлом английский футболист Эшли Коул вспомнил о выступлении со Златаном Ибрагимовичем за «Лос-Анджелес Гэлакси».

«У Ибрагимовича две личности. С нами в раздевалке он был блестящим – тихим и очень скромным. Но для СМИ он был богом», - слова Коула приводит на своих страницах Football Italia.

«Были моменты, когда Златан приходил в раздевалку и действительно рассказывал футболистам об их ошибках. Он говорил: «Ты не можешь бежать» или «Ты медлителен». Но перед СМИ его личность менялась», - добавил англичанин.

В настоящий момент Златан Ибрагимович выступает за «Милан», а Эшли Коул уже завершил карьеру.

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Евро-Футбол.Ру,
Эшли Коул Златан Ибрагимович Лос-Анджелес Гэлакси
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