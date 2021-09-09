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Серия А

Кокорин: «Не скучаю по России»

09 Сентября 2021 • 13:26 Комментировать

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин заявил, что не скучает по родине.

«Не скучаю по России, я там прожил очень много лет. Я родился в 600 километрах от столицы. Спустя некоторое время перебрался в Москву. Не скучаю, потому что жил во многих красивых городах страны. Сейчас мне хочется изучать другие места», - передает слова нападающего пресс-служба флорентийского клуба.

До переезда в Италию 30-летний нападающий выступал за «Зенит», «Динамо», «Анжи», «Спартак» и «Сочи».

В текущем сезоне Серии А Кокорин не провел ни одного поединка. Контракт нападающего с «фиалками» рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин
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