Кокорин: «Очень хочу играть, готов быть даже защитником»

Форвард Александр Кокорин заявил, что хотел бы получать стабильную игровую практику в «Фиорентине». Ради этого россиянин готов сменить свою привычную позицию на поле.

«Самое главное для меня - быть в оптимальной физической форме. Я очень хочу играть. Готов играть на флангах, в центре, даже в обороне. Мне нужна стабильная игровая практика», - поведал 30-летний нападающий в беседе с клубной пресс-службой «фиалок».

Александр перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе текущего года. Трансфер обошелся флорентийцам в 4,5 миллиона евро. С момента перехода Кокорин принял участие всего в четырех поединках, не отметившись голевыми действиями.