Кокорин: «Иногда пью пиво после матчей, водку не люблю»

Российский форвард Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Фиорентине», рассказал, как относится к алкоголю.

«В молодости любил питаться в Макдоналдсе или в каком-то другом фаст-фуде. Люблю пиво, иногда могу выпить после матчей. Водку не люблю», - приводит слова нападающего пресс-служба флорентийского клуба.

Напомним, что 30-летний форвард перешел в стан «фиалок» в зимнее трансферное окно. Контракт Кокорина с итальянским клубом рассчитан до середины 2024 года.

В текущем сезоне Серии А российский нападающий не провел ни одного поединка.