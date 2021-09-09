Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 140 Комментарии
Серия А

Кокорин: «Иногда пью пиво после матчей, водку не люблю»

09 Сентября 2021 • 12:37 Комментировать (3)

Российский форвард Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Фиорентине», рассказал, как относится к алкоголю.

«В молодости любил питаться в Макдоналдсе или в каком-то другом фаст-фуде. Люблю пиво, иногда могу выпить после матчей. Водку не люблю», - приводит слова нападающего пресс-служба флорентийского клуба.

Напомним, что 30-летний форвард перешел в стан «фиалок» в зимнее трансферное окно. Контракт Кокорина с итальянским клубом рассчитан до середины 2024 года.

В текущем сезоне Серии А российский нападающий не провел ни одного поединка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
K.karitch
09 Сентября 2021 в 13:15
А когда он последний раз играл? Наверно, уже трезвенником стал...
Sergo
09 Сентября 2021 в 13:05
Йа-йа-е кокос джамбо... Йа-йа-е...
ингерман
09 Сентября 2021 в 12:47
ай хороняка.. ты так ниче и не понял.. важно не то - любишь ли ты водку.. а любит ли она тебя.. )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Сентября
13:26 · Италия. Серия А
Кокорин: «Не скучаю по России»
12:44 · Италия. Серия А
Кокорин: «Очень хочу играть, готов быть даже защитником»
12:11 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» интересуется Кесси
10:25 · Италия. Серия А
Кокорин не покинет «Фиорентину» до января
08:43 · Италия. Серия А
«Ювентус» сохранил интерес к Дембеле
08:40 · Италия. Серия А
Пеллегрини в шаге от продления контракта с «Ромой»
08:32 · Италия. Серия А
Кесси отклонил предложение «Милана» по новому контракту
08:24 · Италия. Серия А
«Ювентус» и «Интер» отказались бесплатно подписывать Льоренте
08 Сентября
20:27 · Англия. Премьер-лига
В Италии уверены, что Конте слишком умный для того, чтобы принять «Арсенал» 3
20:12 · Италия. Серия А
«Аталанта» надолго потеряла Муриэля
16:56 · Италия. Серия А
​Моуринью полагается на свой опыт в Италии 2
13:21 · Италия. Серия А
«Ювентус» потерял одного из ведущих игроков 5
12:06 · Италия. Серия А
Убытки «Ювентуса» за финансовый год возрастут в два раза 5
11:59 · Италия. Серия А
Кокорин может продолжить карьеру в Турции
11:19 · Италия. Серия А
«Милан» хотел подписать Луиса Альберто
Все новости
Рекомендуем