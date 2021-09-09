«Ювентус» и «Интер» отказались бесплатно подписывать Льоренте

Таранный форвард Фернандо Льоренте, который в настоящий момент находится без команды, хотел трудоустроиться в итальянской Серии А. По данным Mundo Deportivo, 36-летний испанец предлагал свои услуги туринскому «Ювентусу» и миланскому «Интеру», но гранды не стали подписывать ветерана.

У Льоренте есть варианты продолжения карьеры во вторых дивизионах чемпионатов Англии и Испании, однако игроку хотелось бы выступать на более серьезном уровне.

В минувшем сезоне Фернандо выступал за «Удинезе». Нападающий принял участие в 14 поединках чемпионата Италии, отметившись одним результативным ударом.