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Серия А

Кокорин может продолжить карьеру в Турции

08 Сентября 2021 • 11:59 Комментировать

Российский форвард Александр Кокорин, который не проходит в состав «Фиорентины», может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге. Об этом информирует «Рейтинг Букмекеров». При этом название потенциального работодателя пока не раскрывается.

Источник отмечает, что флорентийцы готовы взять на себя половину заработной платы игрока. Переговоры с турецким клубом ведутся, однако трансфер маловероятен, поскольку Александр не горит желанием покидать Серию А.

Россиянин пополнил ряды «фиалок» в январе текущего года. Стороны подписали долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2024 года. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин
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