Кокорин может продолжить карьеру в Турции

Российский форвард Александр Кокорин, который не проходит в состав «Фиорентины», может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге. Об этом информирует «Рейтинг Букмекеров». При этом название потенциального работодателя пока не раскрывается.

Источник отмечает, что флорентийцы готовы взять на себя половину заработной платы игрока. Переговоры с турецким клубом ведутся, однако трансфер маловероятен, поскольку Александр не горит желанием покидать Серию А.

Россиянин пополнил ряды «фиалок» в январе текущего года. Стороны подписали долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2024 года. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро.