«Милан» хотел подписать Луиса Альберто

В летнее трансферное окно руководство «Милана» предпринимало попытку усилить среднюю линию команды хавбеком римского «Лацио» Луисом Альберто. Об этом информирует Il Messaggero.

«Россонери» вели переговоры со столичным клубом о переходе 28-летнего испанца, однако «орлы» не захотели отпускать игрока. «Лацио» был готов расстаться с Альберто только в том случае, если бы за него заплатили 50 миллионов евро. Миланский клуб посчитал эту сумму завышенной и свернул переговоры.

В стартовавшем розыгрыше Серии А полузащитник принял участие в двух встречах, записав на свой счет один гол и три результативные передачи.