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Серия А

«Ювентус» и «Лацио» претендуют на Романьоли

07 Сентября 2021 • 11:23 Комментировать

Защитник «Милана» Алессио Романьоли, который может сменить команду в ближайшем будущем, попал в сферу интересов двух итальянских клубов. По данным Calciomercato, за 26-летнего игрока поборются туринский «Ювентус» и римский «Лацио».

Контракт Алессио с «россонери» истекает летом следующего года. Стороны не планируют подписывать новый трудовой договор.

Сам Романьоли хотел бы перейти в «Лацио», поскольку с детства является поклонником «орлов».

Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, трансферная стоимость защитника составляет 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Алессио Романьоли
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