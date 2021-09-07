«Ювентус» и «Лацио» претендуют на Романьоли

Защитник «Милана» Алессио Романьоли, который может сменить команду в ближайшем будущем, попал в сферу интересов двух итальянских клубов. По данным Calciomercato, за 26-летнего игрока поборются туринский «Ювентус» и римский «Лацио».

Контракт Алессио с «россонери» истекает летом следующего года. Стороны не планируют подписывать новый трудовой договор.

Сам Романьоли хотел бы перейти в «Лацио», поскольку с детства является поклонником «орлов».

Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, трансферная стоимость защитника составляет 20 миллионов евро.