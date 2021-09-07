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Серия А

Роналдо назвал фаворита Серии А

07 Сентября 2021 • 10:21 Комментировать

Легендарный бразильский голеадор Роналдо, поигравший за каталонскую «Барселону» и мадридский «Реал», поделился мнением о борьбе за скудетто в итальянской Серии А.

«Я внимательно слежу за чемпионатом Италии. Мне бы хотелось, чтобы «нерадзурри» защитили свой титул. Жаль, конечно, что клуб потерял Ромелу Лукаку, однако перед таким предложением было трудно устоять.

«Ювентус» и «Милан»? Эти команды тоже очень сильны, но я считаю фаворитом «Интер», - передает слова «Зубастика» Tuttomercatoweb.

Миланский гранд стартовал в новом розыгрыше Серии А с двух побед. Команда занимает третье место в турнирной таблице.

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Роналдо Интер Милан
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