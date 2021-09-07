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Серия А

Рибери: «Если бы мне были важны деньги, я бы не перешёл в «Салернитану»

07 Сентября 2021 • 08:58 Комментировать

Опытный французский вингер Франк Рибери прокомментировал свой трансфер в «Салернитану». 38-летний исполнитель заключил с итальянским клубом контракт до завершения нынешнего сезона.

«Все хорошо. Я перешел в этот клуб не для того, чтобы отбывать номер. Я по-прежнему предельно мотивирован и готов доказывать. В Италии непростой чемпионат, здесь нужно выкладываться на 100%. Я живу этой игрой. Если бы мне были важны только деньги, вы бы меня здесь не увидели», - передает слова футболиста Football-Italia.

Последним местом работы Франка была «Фиорентина». До переезда в Серию А француз на протяжении 12 лет выступал за «Баварию».

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Евро-Футбол.Ру,
Франк Рибери Салернитана
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