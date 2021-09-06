Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 161 Комментарии
Серия А

​Рибери стал игроком «Салернитаны» официально

06 Сентября 2021 • 19:26 Комментировать

38-летний атакующий полузащитник Франк Рибери стал футболистом «Салернитаны». Француз поставил подпись под трудовым соглашением, рассчитанным до конца этого сезона. Судя по фото в «Инстаграме», Рибери уже познакомился со своими новыми партнёрами по команде.

 

«Салернитана» подписала Франка Рибери как свободного агента. Француз находился без клуба с начала июля. На протяжении двух последних лет он защищал цвета «Фиорентины».

«Салернитана» проводит сезон в Серии А, где в последний раз она выступала в сезоне 1998/1999. В двух стартовых турах чемпионата «Салернитана» проиграла «Болонье» (2:3) и «Роме» (0:4).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Франк Рибери Салернитана Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Сентября
19:55 · Россия. Премьер-лига
Кастильехо не перейдёт в ЦСКА
19:26 · Италия. Серия А
​Рибери стал игроком «Салернитаны» официально
16:40 · Италия. Серия А
​В «Кальяри» ответили на слова Наингголана о предательстве 1
13:40 · Италия. Серия А
Буффон: «Роналду добился отличных результатов в «Ювентусе»
13:33 · Италия. Серия А
«Милан» планирует расстаться с Романьоли
12:50 · Италия. Серия А
Рибери определился с новым клубом
12:00 · Италия. Серия А
Неста: «Милан» является претендентом на чемпионство»
11:46 · Англия. Премьер-лига
«Милан» и «Тоттенхэм» могут совершить обмен игроками
09:28 · Голландия. Эредивизие
Голкипер Онана, отбывающий дисквалификацию за допинг, договорился с «Интером»
08:29 · Италия. Серия А
Годин, которым интересовались клубы РПЛ, намерен продлить контракт с «Кальяри»
08:18 · Англия. Премьер-лига
Агент: «Сарри пытался подписать Жоржиньо в «Ювентус»
05 Сентября
22:48 · Италия. Серия А
Шомуродов: «Моуринью - наш учитель, а мы его ученики»
22:15 · Италия. Серия А
Шомуродов - о переходе в «Рому»: «Не мог поверить, что всё произойдёт так быстро»
16:36 · Италия. Серия А
​Дибала хочет зарплату на уровне де Лихта 3 слухи
15:43 · Италия. Серия А
​Рибери в понедельник пройдёт обследование для «Салернитаны»
Все новости
Рекомендуем
 