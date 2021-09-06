38-летний атакующий полузащитник Франк Рибери стал футболистом «Салернитаны». Француз поставил подпись под трудовым соглашением, рассчитанным до конца этого сезона. Судя по фото в «Инстаграме», Рибери уже познакомился со своими новыми партнёрами по команде.

«Салернитана» подписала Франка Рибери как свободного агента. Француз находился без клуба с начала июля. На протяжении двух последних лет он защищал цвета «Фиорентины».

«Салернитана» проводит сезон в Серии А, где в последний раз она выступала в сезоне 1998/1999. В двух стартовых турах чемпионата «Салернитана» проиграла «Болонье» (2:3) и «Роме» (0:4).