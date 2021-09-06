​В «Кальяри» ответили на слова Наингголана о предательстве

Спортивный директор «Кальяри» Стефано Капозукка отреагировал на слова Раджи Наингголана о предательстве со стороны клуба.

«Я не хочу спорить. Я послал Радже сообщение, чтобы поблагодарить его, потому что в прошлом он внёс большой вклад в сохранение прописки в Серии А. Он был важен как на поле, так и за пределами.

Предательство – это нечто иное. Мы не подписали контракт с Наингголаном, потому что для этого не было экономических условий. Важно соблюдать принципы ликвидности», - высказался директор клуба для L'Unione Sarda.

Напомним, что Раджа Наингголан перебрался в бельгийский «Антверпен».