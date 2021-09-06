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Серия А

Рибери определился с новым клубом

06 Сентября 2021 • 12:50 Комментировать

Атакующий полузащитник Франк Рибери, который в настоящий момент пребывает в статусе свободного агента, продолжит карьеру в «Салернитане». Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил журналист Даниэле Лонго.

38-летний француз уже прибыл в Салерно для прохождения медосмотра и подписания трудового соглашения. Ожидается, что стороны заключат однолетний договор с заработной платой в размере 1,5 миллиона евро.

Рибери достанется «Салернитане» бесплатно, поскольку является безработным после ухода из «Фиорентины».

В сезоне-2020/2021 Франк сыграл 29 матчей в Серии А, отметившись двумя голами и шестью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Франк Рибери Салернитана Трансферы футбола - лето 2021
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