​Рибери в понедельник пройдёт обследование для «Салернитаны»

Франк Рибери всё ближе к тому, чтобы стать футболистом «Салернитаны». Как сообщает итальянский Sky, французский атакующий хавбек в понедельник пройдёт медицинское обследование. Если всё пройдёт хорошо, в этот же день Рибери поставит подпись под трудовым соглашением с клубом Серии А.

В настоящий момент Франк Рибери находится в статусе свободного агента. Его контракт с «Фиорентиной» истёк в последний день июня текущего года.

Добавим, что «Салернитана» выступает в Серии А впервые с сезона 1998/1999. В двух стартовых турах команда потерпела два поражения с общим счётом 2:7.