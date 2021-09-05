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Серия А

​Рибери в понедельник пройдёт обследование для «Салернитаны»

05 Сентября 2021 • 15:43 Комментировать

Франк Рибери всё ближе к тому, чтобы стать футболистом «Салернитаны». Как сообщает итальянский Sky, французский атакующий хавбек в понедельник пройдёт медицинское обследование. Если всё пройдёт хорошо, в этот же день Рибери поставит подпись под трудовым соглашением с клубом Серии А.

В настоящий момент Франк Рибери находится в статусе свободного агента. Его контракт с «Фиорентиной» истёк в последний день июня текущего года.

Добавим, что «Салернитана» выступает в Серии А впервые с сезона 1998/1999. В двух стартовых турах команда потерпела два поражения с общим счётом 2:7.

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Евро-Футбол.Ру,
Франк Рибери Салернитана Трансферы футбола - лето 2021
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