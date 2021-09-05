​Моратти: «Моуринью будет доминировать в Серии А»

Бывший владелец «Интера» Массимо Моратти сказал несколько слов по поводу уже наступившего сезона.

«Мне нравится «Интер», но «Рома»… Не будем об этом говорить. Я считаю, что возвращение Жозе Моуринью в Серию А – самое интересное событие нового чемпионата. В Серии А много хороших тренеров, которые будут иметь вес. Кто из них будет доминировать? Моур», - цитирует Моратти Football Italia со ссылкой на Il Messaggero.

«Не думаю, что Жозе Моуринью будет открыто говорить о борьбе за титул Серии А. Он знает, что это сложная, о не невыполнимая цель. Он верит в это и хочет это сделать. Не думаю, что Жозе ограничивает себя борьбой за третье или четвёртое место», - сказал Моратти.