Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 252 Комментарии
Серия А

​Моратти: «Моуринью будет доминировать в Серии А»

05 Сентября 2021 • 13:40 Комментировать (1)

Бывший владелец «Интера» Массимо Моратти сказал несколько слов по поводу уже наступившего сезона.

«Мне нравится «Интер», но «Рома»… Не будем об этом говорить. Я считаю, что возвращение Жозе Моуринью в Серию А – самое интересное событие нового чемпионата. В Серии А много хороших тренеров, которые будут иметь вес. Кто из них будет доминировать? Моур», - цитирует Моратти Football Italia со ссылкой на Il Messaggero.

«Не думаю, что Жозе Моуринью будет открыто говорить о борьбе за титул Серии А. Он знает, что это сложная, о не невыполнимая цель. Он верит в это и хочет это сделать. Не думаю, что Жозе ограничивает себя борьбой за третье или четвёртое место», - сказал Моратти.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Массимо Моратти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ARTUR
05 Сентября 2021 в 14:15
Если пойдет все по плану Маура , а тут есть подвижки на трон , сейчас в сериале нет ОЧЕНЬ крепких тренеров , есть возможность залезть на трон , а если не получится то киданет иглазом не моргнет )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Сентября
15:43 · Италия. Серия А
​Рибери в понедельник пройдёт обследование для «Салернитаны»
13:40 · Италия. Серия А
​Моратти: «Моуринью будет доминировать в Серии А» 1
11:45 · Россия. Премьер-лига
​Моуринью нравится Азмун, «Рома» может подписать иранца бесплатно слухи
10:40 · Англия. Премьер-лига
​Хабиб назвал возможную причину ухода Роналду из «Ювентуса»
09:09 · Россия. Премьер-лига
​«Милан» и ЦСКА договорились: Кастильехо решает, ехать ли в Россию слухи
00:57 · Италия. Серия А
​Умер игрок юношеской команды «Ювентуса», который раньше победил рак 1
04 Сентября
16:49 · Италия. Серия А
ЛГБТ-организация намерена встретиться с Брекало - тот в прошлом отказался носить радужную повязку 9
16:35 · Италия. Серия А
Пьянич заявил, что мог вернуться в «Ювентус»
16:03 · Италия. Серия А
У «Дженоа» сменится владелец
15:57 · Италия. Серия А
«ПСЖ» нацелился на полузащитника «Интера»
15:39 · Италия. Серия А
Алексис Санчес покинул лазарет «Интера»
14:59 · Италия. Серия А
39-летний Рейна хочет продлить контракт с «Лацио»
14:32 · Италия. Серия А
Аллегри изменит игровую схему «Ювентуса» 1
12:35 · Германия. Бундеслига
«Интер» нашёл замену Перишичу в Бундеслиге
11:24 · Италия. Серия А
Бернардески оштрафован на 40 тысяч евро за эксплуатацию нелегальных работников 3
Все новости
Рекомендуем
 