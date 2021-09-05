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​Умер игрок юношеской команды «Ювентуса», который раньше победил рак

05 Сентября 2021 • 00:57 Комментировать

Пресс-служба туринского «Ювентуса» сообщила трагическую новость – из жизни ушёл 17-летний футболист юношеского состава Брайан Додиен.

В 2015 году у Брайана врачи диагностировали рак. Молодого парня тогда поддержал Поль Погба, выступавший за «Ювентус», о чём на своих страницах вспоминает Football Italia. Забив гол в ворота «Торино», Погба продемонстрировал футболку, на которой было написано: «Брайан, я с тобой».

Поль Погба поздравлял Брайана Додиена в 2019 году, когда парень победил рак, вернулся на футбольное поле и сыграл за команду «Ювентуса» в возрастной категории до 15 лет.

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Ювентус
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