Пьянич заявил, что мог вернуться в «Ювентус»

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич рассказал, что туринский «Ювентус» действительно хотел вернуть его в свои ряды. Слова футболиста приводятся на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

«Интерес со стороны «старой синьоры» действительно имел место быть. Рассматривался такой вариант. Однако этот трансфер не получилось осуществить из-за финансовых сложностей», - поведал 31-летний хавбек.

Напомним, что в итоге Миралем оказался в стамбульском «Бешикташе». Турецкий гранд арендовал игрока у «Барселоны» до окончания нынешнего сезона. В Турции босниец заработает 2,75 миллиона евро.