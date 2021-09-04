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Пьянич заявил, что мог вернуться в «Ювентус»

04 Сентября 2021 • 16:35 Комментировать

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич рассказал, что туринский «Ювентус» действительно хотел вернуть его в свои ряды. Слова футболиста приводятся на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

«Интерес со стороны «старой синьоры» действительно имел место быть. Рассматривался такой вариант. Однако этот трансфер не получилось осуществить из-за финансовых сложностей», - поведал 31-летний хавбек.

Напомним, что в итоге Миралем оказался в стамбульском «Бешикташе». Турецкий гранд арендовал игрока у «Барселоны» до окончания нынешнего сезона. В Турции босниец заработает 2,75 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Миралем Пьянич
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