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Серия А

У «Дженоа» сменится владелец

04 Сентября 2021 • 16:03 Комментировать
Кальяри
...
Дженоа
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12.09 16:00

В течение нескольких последних месяцев шли переговоры по поводу продажи бренда «Дженоа». Как итог, американская инвестиционная фирма «777 Partners» в скором времени официально объявит о приобретении мажоритарной доли активов.

О согласовании будущей сделки сообщило итальянское издание La Gazzetta dello Sport. Также стоит отметить, что действующий президент клуба Энрико Прециози останется одним из акционеров «Дженоа».

Примечательно, что команда из Генуи станет уже восьмым представителем Серии А, у которого будут иностранные владельцы. Что касается «777 Partners», то они уже ранее покупали пакет акций испанской «Севильи».

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Дженоа
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