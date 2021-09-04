«ПСЖ» нацелился на полузащитника «Интера»

Хорватский хавбек Марсело Брозович может покинуть миланский «Интер» в следующее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах Tuttomercatoweb.

Как пишет источник, заинтересованность в услугах футболиста проявляет французский «ПСЖ». Действующее трудовое соглашение полузащитника с «нерадзурри» рассчитано до лета 2022 года.

Отмечается, что Марсело не планирует подписывать новый контракт с чемпионом Италии.

В текущем сезоне Серии А 28-летний игрок провел две встречи, в которых получил одну желтую карточку. В составе миланского коллектива Брозович выступает с 2016 года.