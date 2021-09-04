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Серия А

39-летний Рейна хочет продлить контракт с «Лацио»

04 Сентября 2021 • 14:59 Комментировать

Опытный испанский вратарь Пепе Рейна планирует подписать новое трудовое соглашение с римским «Лацио». Об этом информирует Calciomercato.

«У меня есть контракт с клубом до конца сезона. Если мы сможем договориться, я останусь еще на один год. Мои родные счастливы в Риме», - рассказал 39-летний голкипер в интервью итальянским журналистам.

Рейна пополнил ряды «орлов» в сентябре прошлого года. В текущем розыгрыше итальянского чемпионата Пепе поучаствовал в двух встречах, в которых пропустил два гола.

После двух туров «Лацио» захватил лидерство в Серии А за счет лучшей разницы мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Пепе Рейна
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