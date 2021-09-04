Аллегри изменит игровую схему «Ювентуса»

Новый главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри намерен изменить тактическую схему команды, об этом сообщает Calciomercato.

Как стало известно итальянским журналистам, в новом сезоне «старая синьора» будет использовать расстановку 4-4-2. После расставания с португальцем Криштиану Роналду в нападении дуэт составят Федерико Кьеза и Пауло Дибала.

«Бьянконери» стартовали в новом розыгрыше Серии А с ничьей и поражения. После двух туров подопечные Аллегри занимают 12 место в таблице.

Следующий матч в чемпионате «Ювентус» сыграет на выезде против «Наполи». Встреча состоится 11 сентября, начало – 19:00 по московскому времени.