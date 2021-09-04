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Серия А

Бернардески оштрафован на 40 тысяч евро за эксплуатацию нелегальных работников

04 Сентября 2021 • 11:24 Комментировать

Атакующий полузащитник туринского «Ювентуса» Федерико Бернардески был оштрафован на 40 тысяч евро. Футболиста наказали за эксплуатацию нелегальных работников на своем пляже, рапортует Tuttojuve. Пляж, который принадлежит фирме Бернардески, обслуживали 11 нелегалов.

Кроме денежного взыскания, было принято решение о временном прекращении деятельности пляжа. Решение может быть пересмотрено после того, как работников легализуют.

В новом сезоне чемпионата Италии Федерико принял участие в двух встречах, в которых получил желтую карточку. В настоящий момент «старая синьора» занимает 12 место в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Федерико Бернардески
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