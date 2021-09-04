Экс-игрок «Ювентуса» обвинил Роналду в неуважении к клубу

Известный в прошлом итальянский футболист Алессио Таккинарди отреагировал на уход португальского нападающего Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса».

«Он обязан был уйти по-другому. Ему следовало провести прощальную пресс-конференцию, на которой состоялось бы прощание с командой и фанатами «Ювентуса». Они заслуживают большего уважения. КриРо поставил клуб в нелегкое положение, ведь руководство не успело найти ему замену», - передает слова Таккинарди Football-Italia.

О переходе Роналду в «Манчестер Юнайтед» было объявлено в конце августа. 36-летний голеадор подписал двухлетний контракт с возможностью продления.