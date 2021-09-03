​«Ювентус» обратился к Манджукичу, завершившему карьеру

В пятницу известный хорватский футболист Марио Манджукич объявил о завершении карьеры. К хорвату обратился туринский «Ювентус», цвета которого Марио защищал с лета 2015 года до конца 2019 года.

«Вместе мы пережили большое приключение. Было замечательно разделить часть твоего путешествия. Спасибо за всё, что ты нам дал, и удачи в будущем», - говорится в обращении туринского клуба к Манджукичу.

За «Ювентус» во всех соревнованиях Марио Манджукич провёл 162 матча. В них хорватский футболист записал на свой счёт 44 гола и 17 результативных передач на партнёров.

Отметим, что последним клубом в карьере Марио Манджукича стал «Милан».