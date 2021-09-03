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​«Ювентус» обратился к Манджукичу, завершившему карьеру

03 Сентября 2021 • 23:56 Комментировать (1)

В пятницу известный хорватский футболист Марио Манджукич объявил о завершении карьеры. К хорвату обратился туринский «Ювентус», цвета которого Марио защищал с лета 2015 года до конца 2019 года.

«Вместе мы пережили большое приключение. Было замечательно разделить часть твоего путешествия. Спасибо за всё, что ты нам дал, и удачи в будущем», - говорится в обращении туринского клуба к Манджукичу.

За «Ювентус» во всех соревнованиях Марио Манджукич провёл 162 матча. В них хорватский футболист записал на свой счёт 44 гола и 17 результативных передач на партнёров.

Отметим, что последним клубом в карьере Марио Манджукича стал «Милан». 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Марио Манджукич
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Комментарии (1)
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Beorn_n
04 Сентября 2021 в 00:00
Удачи Жук. Ты был одним из лучших напов!
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