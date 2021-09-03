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Серия А

Арнаутович: «Цель «Болоньи» - первая десятка»

03 Сентября 2021 • 19:37 Комментировать
Болонья
...
Верона
13.09 21:45

Летний новичок «Болоньи» Марко Арнаутович поделился эмоциями по случаю своего возвращения в Италию.

«Мне организовали фантастический приём. Я сильно удивился и поблагодарил фанатов команды за такое отношение ко мне.

Мне изначально очень понравился проект. Захотелось вновь находиться рядом со своими родными, поскольку у них не получилось переехать в Китай. Невозможно долго переживать разлуку. Теперь мы рядом, и это здорово.

Цель «Болоньи» на текущий сезон – попадание в первую десятку. Мы ежедневно трудимся радии её достижения», - цитирует Марко Арнаутовича Football Italia.

Напомним, что приглашение 32-летнего австрийского форварда обошлось «россоблу» в 3 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Марко Арнаутович
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