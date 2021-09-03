Названы сроки восстановления голкипера «Наполи» Мерета

Стали известны сроки восстановления голкипера Алекса Мерета, выступающего в итальянской Серии А за «Наполи».

По данным журналистов Calciomercato, 24-летний страж ворот пробудет в лазарете не менее двух-трех недель. По истечении этого времени медицинский штаб клуба оценит состояние футболиста.

Напомним, что голкипер получил повреждение позвоночника.

В новом сезоне чемпионата Италии Мерет принял участие в двух встречах, в которых пропустил один гол.

Действующее трудовое соглашение Алекса с неаполитанцами рассчитано до середины 2023 года.