Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 159 Комментарии
Серия А

Названы сроки восстановления голкипера «Наполи» Мерета

03 Сентября 2021 • 13:39 Комментировать

Стали известны сроки восстановления голкипера Алекса Мерета, выступающего в итальянской Серии А за «Наполи».

По данным журналистов Calciomercato, 24-летний страж ворот пробудет в лазарете не менее двух-трех недель. По истечении этого времени медицинский штаб клуба оценит состояние футболиста.

Напомним, что голкипер получил повреждение позвоночника.

В новом сезоне чемпионата Италии Мерет принял участие в двух встречах, в которых пропустил один гол.

Действующее трудовое соглашение Алекса с неаполитанцами рассчитано до середины 2023 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Алекс Мерет
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Сентября
13:48 · Италия. Серия А
Рибери может продолжить карьеру в Турции
13:47 · Англия. Премьер-лига
«Интер» заинтересован в Лено слухи
13:39 · Италия. Серия А
Названы сроки восстановления голкипера «Наполи» Мерета
13:23 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб АПЛ хочет купить Кулибали
12:26 · Италия. Серия А
Федерация футбола Италии расследует трансфер игрока «Салернитаны»
10:57 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» предлагал «Ювентусу» подписать Кавани после трансфера Роналду слухи
08:57 · Италия. Серия А
«Интер» начал переговоры по новому контракту с Брозовичем
08:24 · Италия. Серия А
«Рома» в шаге от подписания нового контракта с Дзаньоло
02 Сентября
23:29 · Италия. Серия А
Сантон, Фасио и Н’Зонзи попали в «расстрельный список» Моуринью 1
23:07 · Италия. Серия А
«Салернитана» претендует на Рибери
22:16 · Англия. Премьер-лига
​«Ювентус» не питает иллюзий в отношении возвращения Погба слухи
21:10 · Италия. Серия А
«Наполи» приостановил продажу билетов на матч с «Ювентусом» 1
20:48 · Италия. Серия А
Джеко: «Я всегда буду поддерживать «Рому»
20:04 · Италия. Серия А
Два гола и ассист в тренировочном матче: Ибрагимович готов к возвращению
18:59 · Италия. Серия А
Бакайоко: «Этот «Милан» сильнее, чем тот, который я покидал»
Все новости
Рекомендуем
 