Президент «Сампдории» - об уходе Роналду из «Ювентуса»: «Лучше потерять деньги, чем удерживать того, кто хочет уйти»

Футбольный функционер Массимо Ферреро, занимающий пост президента генуэзской «Сампдории», поделился мнением об уходе португальского форварда Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса». 36-летний звездный бомбардир продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

«Лучше потерять деньги, чем удерживать того, кто хочет уйти. С таким настроем футболист не станет выкладываться на 100%. Думаю, все довольны после этого трансфера. Для КриРо это оптимальный вариант продолжения карьеры. В Турине он не был тем Роналду, к которому все привыкли», - приводит слова руководителя Sky Sport Italia.

О переходе Криштиану в стан «красных дьяволов» было объявлено под занавес летнего трансферного окна. Стороны подписали двухлетний контракт.