Трансфер Рибери в клуб Серии А может сорваться из-за финансовых запросов игрока

Трансфер опытного вингера Франка Рибери в «Верону» может не состояться из-за финансовых требований игрока.

Как стало известно инсайдеру Николо Скире, 38-летний футболист требует от руководства итальянского клуба заработную плату в размере 1,8 миллиона евро в год. В свою очередь «мастифы» считают запросы ветерана слишком завышенными. Клуб не отказывается от подписания однолетнего контракта, если Рибери уменьшит свой аппетит.

Последним местом работы Франка была «Фиорентина». Во Флоренции полузащитник провел два сезона. В настоящий момент Рибери пребывает в статусе свободного агента.