Летом «Ювентус», по сути, осуществил только две трансферные сделки на вход, вернув Мойзе Кина и подписав Мануэля Локателли. Главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри разозлён из-за столь пассивной кампании клуба. Как сообщает на своих страницах Il Giornale, специалист договаривался с руководством о другом, когда они вели переговоры о возобновлении сотрудничества.

Отмечается, что Аллегри так и не получил в своё распоряжение игрока, способного действовать на позиции «реджисты». Таким игроком мог стать Миралем Пьянич, однако вернуть боснийца в Турин из «Барселоны» не удалось.