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Серия А

Аллегри разозлила трансферная кампания «Ювентуса» слухи

01 Сентября 2021 • 21:22 Комментировать (2)

Летом «Ювентус», по сути, осуществил только две трансферные сделки на вход, вернув Мойзе Кина и подписав Мануэля Локателли. Главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри разозлён из-за столь пассивной кампании клуба. Как сообщает на своих страницах Il Giornale, специалист договаривался с руководством о другом, когда они вели переговоры о возобновлении сотрудничества.

Отмечается, что Аллегри так и не получил в своё распоряжение игрока, способного действовать на позиции «реджисты». Таким игроком мог стать Миралем Пьянич, однако вернуть боснийца в Турин из «Барселоны» не удалось.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Beorn_n
01 Сентября 2021 в 21:45
Наивный
Juve96
01 Сентября 2021 в 21:50
но ТО могло быть и по лучше, разве не возможно было Пьянича взять?
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