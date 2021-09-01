​Вратарь «Наполи» травмировал позвоночник

«Наполи» на страницах своего официального сайта сообщил о травме основного вратаря команды Алекса Мерета. У 24-летнего футболиста были выявлены переломы левого поперечного отростка третьего и четвёртого поясничных позвонков. Сроки восстановления Алекса не называются.

Алекс Мерет проводил по 90 минут в обоих матчах «Наполи» в стартовавшем чемпионате Италии. Неаполитанцы, напомним, обыграли «Венецию» и «Дженоа» с результатами 2:0 и 2:1 соответственно.

В следующем туре Серии А «Наполи» предстоит достаточно серьёзное испытание в виде домашней встречи с «Ювентусом».