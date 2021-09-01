Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 119 Комментарии
Серия А

​Вратарь «Наполи» травмировал позвоночник

01 Сентября 2021 • 20:41 Комментировать (1)
Наполи
...
Ювентус
2.75 3.50 2.50
12.09 20:30

«Наполи» на страницах своего официального сайта сообщил о травме основного вратаря команды Алекса Мерета. У 24-летнего футболиста были выявлены переломы левого поперечного отростка третьего и четвёртого поясничных позвонков. Сроки восстановления Алекса не называются.

Алекс Мерет проводил по 90 минут в обоих матчах «Наполи» в стартовавшем чемпионате Италии. Неаполитанцы, напомним, обыграли «Венецию» и «Дженоа» с результатами 2:0 и 2:1 соответственно.

В следующем туре Серии А «Наполи» предстоит достаточно серьёзное испытание в виде домашней встречи с «Ювентусом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Алекс Мерет
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
BESTJuventus10
01 Сентября 2021 в 20:55
жестко
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Сентября
21:22 · Италия. Серия А
Аллегри разозлила трансферная кампания «Ювентуса» 2 слухи
20:55 · Германия. Бундеслига
​«Айнтрахт» не получил предложение по Костичу из-за буквы алфавита
20:41 · Италия. Серия А
​Вратарь «Наполи» травмировал позвоночник 1
15:13 · Италия. Серия А
«Наполи» намерен продлить контракт с Инсинье
14:49 · Италия. Серия А
Мартинес продлит контракт с «Интером» 1
13:51 · Италия. Серия А
«Ювентус» предпримет ещё одну попытку согласовать с Дибалой новый контракт 3
13:46 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» отдал Прата в аренду клубу Серии А
09:31 · Италия. Серия А
«Ювентус» попытается приобрести Влаховича следующим летом слухи
09:28 · Италия. Серия А
«Кальяри» усилился нападающим «Монако» официально
08:58 · Германия. Бундеслига
Переход Костича в «Лацио» сорвался
08:49 · Германия. Бундеслига
Брекало проведёт следующий сезон в «Торино»
08:17 · Италия. Серия А
Рибери согласовал контракт с аутсайдером Серии А
00:57 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» объявил о переходе Томиясу 1 официально
31 Августа
23:46 · Италия. Серия А
​У «Ромы» проблемы с тремя игроками – они не хотят уходить слухи
21:48 · Италия. Серия А
​«Милан» подписал бразильского атакующего хавбека официально
Все новости
Рекомендуем
 