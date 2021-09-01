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Серия А

​10 лет назад он доставлял стиральные машины: история новичка «Милана»

01 Сентября 2021 • 16:27 Комментировать

В последний день трансферного лета «Милан» подписал вингера Жуниора Мессиаса. История бразильца впечатляет, ведь ещё 10 лет назад он и мечтать не мог о Серии А, зарабатывая на жизнь другими способами. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается в новичку «Милана».

«Я действительно добился того, о чём, возможно, даже не мечтал. Результат является плодом тяжёлой работы и жертв. Никогда не нужно сдаваться», - говорил Мессиас в интервью пресс-службе Серии А. Интервью это бразилец давал в начале текущего календарного года, когда он ярко выступал за «Кротоне» в своём первом сезоне в элите итальянского футбола. Тогда Жуниор ещё не знал, что осень он встретит в футболке великого «Милана».

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Переход Жуниора Мессиаса в «Милан» не стал каким-то громким событием, хотя история этого футболиста заслуживает того, чтобы о ней рассказывали. Мессиас начинал футбольный путь в академии «Крузейро», но пробиться в основу не удалось. В 2011 году Жуниор эмигрировал в Италию, где уже жил его брат. Попытки найти себе команду в Серии D успехом не увенчались, так что Мессиасу пришлось искать себя в других отраслях.

Мессиас работал на стройке, а затем устроился курьером по доставке стиральных машин. Футбол остался в жизни Жуниора лишь в качестве хобби. По выходным он выступал за «Спорт Варике» - команду, состоявшую из эмигрантов. Развитию этой команды помогал тренер Эцио Росси. Позже специалист получил работу в клубе «Казале», куда он взял с собой Мессиаса. О своём решении тренер нисколько не пожалел – Жуниор забил 21 гол в 32 матчах первенства и помог команде получить повышение в классе до Серии D. Так начался стремительный взлёт бразильского футболиста в Италии.

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В сезоне 2020/2021 Жуниор Мессиас в составе «Кротоне» впервые сыграл в Серии А. В элитном дивизионе бразилец не растерялся – уже в игре четвёртого тура против «Ювентуса» Мессиас был признан лучшим футболистом матча. В том сезоне Жуниор забил в Серии А 9 голов и отдал 4 голевых паса. Он стал игроком хорошего уровня, но некая простодушность, свойственная любителям, никуда не делась. В одном из матчей прошлого чемпионата у Мессиаса порвалась футболка. Многие игроки в такой ситуации отправились бы за новой футболкой, а Жуниор просто завязал узел, чтобы ткань не болталась, и продолжил играть, будто это не чемпионат Италии, а первенство школы.

В 25 лет Жуниор Мессиас дебютировал в Серии D, в 29 – в Серии А. Теперь ему 30, и он является футболистом «Милана». Возможно, Мессиас не станет видным исполнителем в стане «россонери», но он уже может гордиться тем путём, который он проделал.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Жуниор Мессиас
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