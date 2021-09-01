Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 149 Комментарии
Серия А

«Ювентус» предпримет ещё одну попытку согласовать с Дибалой новый контракт

01 Сентября 2021 • 13:51 Комментировать (1)
Наполи
...
Ювентус
2.75 3.50 2.50
12.09 20:30

Около двух недель назад итальянские СМИ сообщали, что агент Пауло Дибалы Хорхе Антун встречался с представителями «Ювентуса» для обсуждения нового контракта аргентинца. Но, во время переговоров не удалось согласовать отдельные финансовые аспекты.

Как итог, руководство клуба намерено в очередной раз провести встречу и предложить нападающему улучшенные условия – теперь туринцы могут повысить потолок зарплат благодаря уходу Криштиану Роналду, передает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что сам Дибала заинтересован в продлении действующего соглашение. Согласно информации источника, следующий этап переговоров пройдет во время перерыва на матчи сборных.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пауло Дибала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Evgen 86
01 Сентября 2021 в 15:37
Вот честно я не понимаю роль Дибалы на поле. Просто судя по его зп игрок твердой основы с соответствующими показателями. Но пока он не тянет на лидера атак Юве. Может и стоило продать пока был спрос и хорошая цена
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Сентября
15:13 · Италия. Серия А
«Наполи» намерен продлить контракт с Инсинье
14:49 · Италия. Серия А
Мартинес продлит контракт с «Интером» 1
13:51 · Италия. Серия А
«Ювентус» предпримет ещё одну попытку согласовать с Дибалой новый контракт 1
13:46 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» отдал Прата в аренду клубу Серии А
09:31 · Италия. Серия А
«Ювентус» попытается приобрести Влаховича следующим летом слухи
09:28 · Италия. Серия А
«Кальяри» усилился нападающим «Монако» официально
08:58 · Германия. Бундеслига
Переход Костича в «Лацио» сорвался
08:49 · Германия. Бундеслига
Брекало проведёт следующий сезон в «Торино»
08:17 · Италия. Серия А
Рибери согласовал контракт с аутсайдером Серии А
00:57 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» объявил о переходе Томиясу 1 официально
31 Августа
23:46 · Италия. Серия А
​У «Ромы» проблемы с тремя игроками – они не хотят уходить слухи
21:48 · Италия. Серия А
​«Милан» подписал бразильского атакующего хавбека официально
21:38 · Италия. Серия А
​В «Фиорентине» рассчитывают на Кокорина как на резервиста 1
17:34 · Голландия. Эредивизие
Полузащитник ПСВ перешёл в «Ювентус» 1 официально
17:26 · Италия. Серия Б
Уилшер тренируется с клубом из итальянской Серии Б
Все новости
Рекомендуем
 