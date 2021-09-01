«Ювентус» предпримет ещё одну попытку согласовать с Дибалой новый контракт

Около двух недель назад итальянские СМИ сообщали, что агент Пауло Дибалы Хорхе Антун встречался с представителями «Ювентуса» для обсуждения нового контракта аргентинца. Но, во время переговоров не удалось согласовать отдельные финансовые аспекты.

Как итог, руководство клуба намерено в очередной раз провести встречу и предложить нападающему улучшенные условия – теперь туринцы могут повысить потолок зарплат благодаря уходу Криштиану Роналду, передает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что сам Дибала заинтересован в продлении действующего соглашение. Согласно информации источника, следующий этап переговоров пройдет во время перерыва на матчи сборных.