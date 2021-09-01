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«Ювентус» попытается приобрести Влаховича следующим летом слухи

01 Сентября 2021 • 09:31 Комментировать
Аталанта
...
Фиорентина
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12.09 20:30

Душан Влахович в прошедшее межсезонье мог покинуть «Фиорентину» - на него всерьез претендовал «Атлетико», но владелец клуба не желал отпускать форварда менее, чем за 100 миллионов евро.

Борьбу испанцам за Влаховича теперь намерен навязать «Ювентус», который считает серба приоритетной трансферной целью на следующее лето. Боссы команды из Турина видят в нападающем потенциальную замену ушедшему Криштиану Роналду, об этом сообщил журналист Никола Балице.

Отметим, что Влахович спокойно отреагировал на отказ «Фиорентины» продавать его в «Атлетико», несмотря на то, что он сам уже успел согласовать детали личного контракта с «матрасниками».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Душан Влахович Трансферы футбола - лето 2021
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