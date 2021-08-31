В последние дни трансферного лета в Европе «Рома» активно работала над отправкой игроков в аренды, чтобы сократить состав. Впрочем, три игрока основы отказались куда-либо уходить. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Calcio Mercato.

По данным источника, Стивен Н'Зонзи отклонил предложения «Бенфики», «Лилля» и клубов Катара. Федерико Фацио не захотел переходить в «Дженоа», а Давиде Сантон не отправился в «Фулхэм». Ситуация создаёт напряжение между клубом и указанными футболистами.

После закрытия трансферного окна в Европе футболисты смогут переходить в клубы из стран, где трансферное окно ещё открыто.