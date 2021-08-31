Бразильский атакующий полузащитник Жуниор Мессиас в последний день летнего трансферного окна перешёл из «Кротоне» в «Милан». Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на официальную информацию о регистрации такого перехода Серией А.

По данным СМИ, «Милан» арендовал Мессиаса на сезон 2021/2022 за 2,6 миллиона евро с возможностью дальнейшего выкупа за 5,4 миллиона.

30-летний Жуниор Мессиас играл за «Кротоне» на протяжении двух последних сезонов. За это время форвард провёл 73 матча, в которых забил 15 голов и сделал 12 результативных передач на своих партнёров.