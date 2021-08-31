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Серия А

​В «Фиорентине» рассчитывают на Кокорина как на резервиста

31 Августа 2021 • 21:38 Комментировать (1)

Александр Кокорин останется в «Фиорентине» как минимум до января. Портал Fiorentinanews.com сообщает о том, что у «фиалок» не было предложений по трансферу 30-летнего российского форварда.

В клубе рассчитывают на Александра Кокорина как на резервиста для основного форварда – Душана Влаховича. Последний мог уйти из «Фиорентины» летом, но решил остаться, несмотря на ряд выгодных предложений.

Напомним, что Александр Кокорин стал игроком «Фиорентины» в начале 2021 года. В четырёх матчах за «фиалок» форвард ни разу не забил и даже не пробивал по воротам.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
31 Августа 2021 в 21:50
Вот вам и весь талант Кокорина. Может на уровне РПЛ он и хорош. Но на уровне середняка АПЛ его "талант" это максимум резервист.
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