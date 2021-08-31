​В «Фиорентине» рассчитывают на Кокорина как на резервиста

Александр Кокорин останется в «Фиорентине» как минимум до января. Портал Fiorentinanews.com сообщает о том, что у «фиалок» не было предложений по трансферу 30-летнего российского форварда.

В клубе рассчитывают на Александра Кокорина как на резервиста для основного форварда – Душана Влаховича. Последний мог уйти из «Фиорентины» летом, но решил остаться, несмотря на ряд выгодных предложений.

Напомним, что Александр Кокорин стал игроком «Фиорентины» в начале 2021 года. В четырёх матчах за «фиалок» форвард ни разу не забил и даже не пробивал по воротам.