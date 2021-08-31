Конте станет экспертом на ТВ

Стало известно, в какой должности проведёт текущий сезон Антонио Конте.

Бывший коуч «Ювентуса», «Челси» и «Интера» возвращается к работе на Sky Sport Italia – 52-летний специалист займёт должность эксперта на матчах Лиги чемпионов и национальных сборных.

Подтверждает эту информацию журналист Джанлука Ди Марцио, запостивший соответствующий снимок в «Инстаграм».

Известно, что коллегами Конте на телевидении станут другие громкие имена в мире итальянского футбола – Эстебан Камбьяссо, Фабио Капелло, Алессандро Дель Пьеро, Паоло Ди Канио и другие.

Как известно, Антонио Конте покинул должность алленаторе миланского «Интера» после победы с клубом в Серии А.