Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 157 Комментарии
Серия А

Конте станет экспертом на ТВ

31 Августа 2021 • 09:47 Комментировать

Стало известно, в какой должности проведёт текущий сезон Антонио Конте.

Бывший коуч «Ювентуса», «Челси» и «Интера» возвращается к работе на Sky Sport Italia – 52-летний специалист займёт должность эксперта на матчах Лиги чемпионов и национальных сборных.

Подтверждает эту информацию журналист Джанлука Ди Марцио, запостивший соответствующий снимок в «Инстаграм».

 

 

Известно, что коллегами Конте на телевидении станут другие громкие имена в мире итальянского футбола – Эстебан Камбьяссо, Фабио Капелло, Алессандро Дель Пьеро, Паоло Ди Канио и другие.

Как известно, Антонио Конте покинул должность алленаторе миланского «Интера» после победы с клубом в Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Антонио Конте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Августа
13:18 · Англия. Премьер-лига
«Арсеналу» приглянулся Томиясу
12:41 · Италия. Серия А
Маротта – о трансферах «Интера»: «Это было непросто»
12:13 · Италия. Серия А
«Аталанта» не отпустит Миранчука в «Милан»
11:10 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» вклинился в борьбу за Бога
11:01 · Италия. Серия А
Бакайоко – о возвращении в «Милан»: «Я рад быть здесь»
10:31 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» попрощался с Роналду
10:24 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» вернул Мойзе Кина 1 официально
10:22 · Италия. Серия А
Вьери рассказал, кто станет чемпионом Серии А 3
09:47 · Италия. Серия А
Конте станет экспертом на ТВ
09:30 · Италия. Серия А
Пасторе: «Непросто прощаться с «Ромой»
00:07 · Италия. Серия А
«Рома» объявила о расторжении контракта с Пасторе 3
30 Августа
21:55 · Голландия. Эредивизие
«Аталанта» объявила о подписании Копмейнерса официально
21:31 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов распрощаться с Кулушевски 3 слухи
21:08 · Италия. Серия А
Агент, помогавший в сделке с «Аталантой»: Ничего не слышал о возможном уходе Миранчука в «Милан» эксклюзив
19:48 · Италия. Серия А
​Итальянского журналиста раскритиковали за инсайд о будущем Миранчука
Все новости
Рекомендуем
 