Рибери подпишет однолетний контракт с клубом Серии А

Опытный французский вингер Франк Рибери не думает о завершении карьеры. Свободный агент может задержаться в чемпионате Италии, где ранее выступал за «Фиорентину». Этим летом у футболиста истекло трудовое соглашение с «фиалками».

Согласно сведениям твиттер-аккаунта Get Italian Football, новым местом работы Рибери станет римский «Лацио». Стороны уже провели переговоры и договорились о подписании однолетнего трудового договора.

В минувшем розыгрыше итальянской Серии А полузащитник принял участие в 29 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и шесть результативных передач.