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Серия А

Рибери подпишет однолетний контракт с клубом Серии А

30 Августа 2021 • 12:16 Комментировать

Опытный французский вингер Франк Рибери не думает о завершении карьеры. Свободный агент может задержаться в чемпионате Италии, где ранее выступал за «Фиорентину». Этим летом у футболиста истекло трудовое соглашение с «фиалками».

Согласно сведениям твиттер-аккаунта Get Italian Football, новым местом работы Рибери станет римский «Лацио». Стороны уже провели переговоры и договорились о подписании однолетнего трудового договора.

В минувшем розыгрыше итальянской Серии А полузащитник принял участие в 29 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Франк Рибери Трансферы футбола - лето 2021
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