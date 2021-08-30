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Кокорин - на выход? «Фиорентина» подписывает нового нападающего

30 Августа 2021 • 09:48 Комментировать (1)

«Фиорентина» подписывает нападающего «Болоньи» Риккардо Орсолини, что является плохой новостью для российского форварда «фиалок» Александра Кокорина. Экс-игрок «Зенита» не проходит в состав команды, а с приходом еще одного атакующего футболиста его перспективы становятся более туманными.

Флорентийский клуб оформит аренду Орсолини до конца текущего сезона. В договоре будет прописан пункт об обязательном выкупе нападающего за 15 миллионов евро. Следующим летом стороны должны подписать четырехлетнее соглашение.

24-летний Орсолини провел в новом розыгрыше Серии А два матча. Форвард записал на свой счет одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Риккардо Орсолини Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Spirit
30 Августа 2021 в 09:52
по ходу пора из Флоренции в Воронеж перебираться или еще куда - нибудь)
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