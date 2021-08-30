Д’Аверса: «Нам нужно быть решительнее в завершении атак»

Наставник генуэзской «Сампдории» Роберто Д’Аверса дал комментарии после матча своей команды против «Сассуоло» в рамках второго игрового дня итальянской Серии А.

«Мы должны допускать меньше ошибок и быть решительнее в завершении атак. Что касается интенсивности игры и ритма, мы были хороши», - сказал тренер в интервью DAZN.

Также наставник генуэзцев похвалил нападающего Фабио Квальяреллу, отметив старательность футболиста и его работу на тренировках.

Матч «Сассуоло» и «Сампдории» завершился безголевой ничьей (0:0) После двух туров у хозяев поединка 4 зачётных балла, а у гостей – один.