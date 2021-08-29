Александр Кокорин, мягко говоря, не оправдал ожиданий в Италии. После зимнего перехода в «Фиорентину» российский нападающий даже ни разу не пробил по воротам в тех матчах, в которых он выходил на поле. В новом чемпионате Италии Кокорин на поле не появлялся, оставаясь в запасе.

Как сообщает Viola News со ссылкой на La Nazione, «Фиорентина» может избавиться от Кокорина в последние дни трансферного окна, чтобы подписать другого форварда. «Фиалкам» интересен 24-летний Борха Майораль, который выступает за «Рому» на правах аренды. Права на испанского нападающего принадлежат мадридскому «Реалу».