​Влахович высказался о сравнениях себя с Холанном

Форвард «Фиорентины» Душан Влахович после победы над «Торино» (2:1) в субботнем матче Серии А высказался по поводу сравнений себя с Эрлингом Холанном из «Боруссии».

«Я не люблю сравнения. Эрлинг Холанн забивал по 10 голов в двух последних сезонах Лиги чемпионов. Надеюсь, что однажды я смогу с ним встретиться, но пока что я должен работать только над собой. Хотя, конечно, я слежу за лучшими нападающими», - высказался Влахович в эфире DAZN.

Напомним, что Душан Влахович ранее сообщил о том, что он не уйдёт из «Фиорентины» в летнее трансферное окно, несмотря на ряд поступавших заманчивых предложений.