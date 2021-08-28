Лаутаро Мартинес согласовал новый контракт с «Интером»

После продажи Ромелу Лукаку в «Челси», «Интеру» удалось сохранить в клубе другого лидера атак прошлого сезона. После длительных переговоров новый контракт все же подпишет Лаутаро Мартинес.

В приобретении аргентинца в это межсезонье были заинтересованы «Тоттенхэм» и мадридский «Атлетико», но форвард предпочел остаться в Милане. Об этом у себя в «Твиттере» сообщил известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно источнику, все детали сделки улажены, а документы – подписаны. Осталось дождаться официального заявления. По новому контракту Лаутаро будет зарабатывать шесть миллионов евро в год.