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Лаутаро Мартинес согласовал новый контракт с «Интером»

28 Августа 2021 • 16:21 Комментировать
Интер Милан
...
Болонья
19.09 20:30

После продажи Ромелу Лукаку в «Челси», «Интеру» удалось сохранить в клубе другого лидера атак прошлого сезона. После длительных переговоров новый контракт все же подпишет Лаутаро Мартинес.

В приобретении аргентинца в это межсезонье были заинтересованы «Тоттенхэм» и мадридский «Атлетико», но форвард предпочел остаться в Милане. Об этом у себя в «Твиттере» сообщил известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно источнику, все детали сделки улажены, а документы – подписаны. Осталось дождаться официального заявления. По новому контракту Лаутаро будет зарабатывать шесть миллионов евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
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