Одриосола проходит медобследование в «Фиорентине»

Испанский защитник Альваро Одриосола переходит в «Фиорентину», сообщается в твиттер-аккаунте Calciomercato.

В настоящий момент 25-летний футболист проходит медицинское обследование. Если не будет выявлено никаких проблем, стороны заключат арендное соглашение до завершения сезона-2021/2022. Не исключено, что в договоре будет прописан пункт о последующем выкупе игрока.

Правами на Одриосолу владеет мадридский «Реал». В минувшем розыгрыше испанского чемпионата Альваро принял участие в 13 поединках, отметившись двумя забитыми мячами.

Напомним, что за «Фиорентину» выступает российский форвард Александр Кокорин.