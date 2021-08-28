«Аталанта» готовит 20 млн евро на полузащитника «Шахтёра»

Руководство «Аталанты» проявляет заинтересованность в подписании контракта с атакующим полузащитником донецкого «Шахтёра» Манором Соломоном, об этом рапортуют журналисты Sport.Sky.It.

Клуб из Бергамо готов предложить «горнякам» за 22-летнего израильского футболиста 20 миллионов евро. В свою очередь вице-чемпион Украины рассчитывает выручить с продажи игрока не менее 30 миллионов.

Соломон стал футболистом донецкого клуба в январе 2019 года. Его контракт рассчитан до конца 2023 года.

В нынешнем розыгрыше УПЛ Манор принял участие в четырех матчах, записав на свой счет гол и результативный пас.