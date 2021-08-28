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Клуб Серии А хочет подписать нападающего «Реала»

28 Августа 2021 • 12:12 Комментировать (1)

Сербский форвард «Реала» Лука Йович может продолжить карьеру в итальянском чемпионате, однако не в туринском «Ювентусе», как сообщалось ранее.

По сведениям журналиста Джанлуки ди Марцио, претендентом на футболиста является «Сампдория». Владелец генуэзского клуба Массимо Ферреро лично заинтересован в подписании Йовича.

Лука пополнил ряды «королевского» клуба два года назад. За его трансфер «сливочные» заплатили «Айнтрахту» 63 миллиона евро. Серб не оправдал возложенных на него надежд и был обратно отправлен во Франкфурт на правах аренды.

В прошлом сезоне Бундеслиги Лука сыграл 18 поединков и забил четыре гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Лука Йович Трансферы футбола - лето 2021
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