Клуб Серии А хочет подписать нападающего «Реала»

Сербский форвард «Реала» Лука Йович может продолжить карьеру в итальянском чемпионате, однако не в туринском «Ювентусе», как сообщалось ранее.

По сведениям журналиста Джанлуки ди Марцио, претендентом на футболиста является «Сампдория». Владелец генуэзского клуба Массимо Ферреро лично заинтересован в подписании Йовича.

Лука пополнил ряды «королевского» клуба два года назад. За его трансфер «сливочные» заплатили «Айнтрахту» 63 миллиона евро. Серб не оправдал возложенных на него надежд и был обратно отправлен во Франкфурт на правах аренды.

В прошлом сезоне Бундеслиги Лука сыграл 18 поединков и забил четыре гола.