«Реал» или «Ювентус»: стали известны планы Эдена Азара

Бельгийский полузащитник Эден Азар видит свое будущее исключительно в мадридском «Реале». По сообщениям в твиттер-аккаунте журналиста Кристофа Террье, футболист не планирует переходить в туринский «Ювентус», который проявляет интерес к нему после ухода Криштиану Роналду.

Эден намерен остаться в Мадриде, чтобы проявить свои лучшие качества. Игрок находится в клубе уже два сезона, однако из-за постоянных травм никак не может набрать оптимальную форму.

Его контракт со «сливочными» рассчитан до середины 2024 года. В текущем сезоне Ла Лиги Азар сыграл два матча и отметился голевой передачей.