Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 373 Комментарии
Серия А

«Реал» или «Ювентус»: стали известны планы Эдена Азара

28 Августа 2021 • 10:19 Комментировать (3)

Бельгийский полузащитник Эден Азар видит свое будущее исключительно в мадридском «Реале». По сообщениям в твиттер-аккаунте журналиста Кристофа Террье, футболист не планирует переходить в туринский «Ювентус», который проявляет интерес к нему после ухода Криштиану Роналду.

Эден намерен остаться в Мадриде, чтобы проявить свои лучшие качества. Игрок находится в клубе уже два сезона, однако из-за постоянных травм никак не может набрать оптимальную форму.

Его контракт со «сливочными» рассчитан до середины 2024 года. В текущем сезоне Ла Лиги Азар сыграл два матча и отметился голевой передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Эден Азар Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
PoliticExpert
28 Августа 2021 в 11:49
Дожились, в Ювентус уже никто не хочет переходить из более-менее топов.
Misha_diablo_football
28 Августа 2021 в 11:01
По ходу у Реала появился новый Бейл, получает гору бабла и почти всегда лечится от травм а когда выходит на поле не показывает и 50% своих возможностей...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
28.08  19:30 Лацио ... Специя 1.37 5 8.5
28.08  19:30 Аталанта ... Болонья 1.37 5 8.5
28.08  21:45 Фиорентина ... Торино 2.3 3.4 3.3
28.08  21:45 Ювентус ... Эмполи 1.25 6.5 12
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Августа
12:58 · Италия. Серия А
Одриосола проходит медобследование в «Фиорентине»
12:24 · Италия. Серия А
«Аталанта» готовит 20 млн евро на полузащитника «Шахтёра»
12:12 · Италия. Серия А
Клуб Серии А хочет подписать нападающего «Реала» 1
11:46 · Россия. Премьер-лига
Клуб Серии А нацелился на полузащитника «Спартака»
10:44 · Италия. Серия А
Волевая результативная победа «Интера» - видео видео
10:42 · Италия. Серия А
Хоакин Корреа: «С детства мечтал играть за «Интер» 4
10:24 · Англия. Премьер-лига
Артур прокомментировал трансфер Роналду в «Манчестер Юнайтед»
10:19 · Италия. Серия А
«Реал» или «Ювентус»: стали известны планы Эдена Азара 3
09:24 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» согласовал трансфер Кина, которого рассматривают в качестве замены Роналду 1
09:18 · Англия. Премьер-лига
Дибала отреагировал на переход Роналду в «Манчестер Юнайтед»
02:28 · Италия. Серия А
Ювентус - Эмполи: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:22 · Италия. Серия А
Фиорентина - Торино: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:17 · Италия. Серия А
Аталанта - Болонья: где смотреть прямую трансляцию онлайн
27 Августа
23:50 · Италия. Серия А
Корреа начал окупать трансфер: «Интер» добыл волевую победу над «Вероной» 7
21:38 · Италия. Серия А
«Удинезе» уничтожил оборону «Венеции»
Все новости
Рекомендуем
 