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​Роналду высказался об уходе из «Ювентуса»

27 Августа 2021 • 20:18 Комментировать

Криштиану Роналду покидает «Ювентус» и возвращается в «Манчестер Юнайтед». На своей страничке в «Инстаграме» португальский футболист сделал публикацию, в которой попрощался со «старой синьорой».

Среди прочего, Роналду написал, что он всегда по максимуму отдавался за «Ювентус» на футбольном поле. Португалец поблагодарил фанатов из их поддержку с первого до последнего дня в клубе.

«Мы можем оглянуться назад и понять, что мы достигли великих вещей. Мы достигли не всего, чего хотели, но тем не менее, мы вместе написали красивую историю», - поделился мыслями Роналду.

«Я всегда буду одним из вас. Теперь вы являетесь частью моей истории, а я – вашей. Италия, «Юве», Турин, тиффози бьянконери, вы всегда будете в моём сердце», - такими словами завершил своё трогательное обращение Роналду.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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