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«Ювентус» рассматривает Азара в качестве замены для Роналду

27 Августа 2021 • 18:40 Комментировать (2)

Туринский «Ювентус», на фоне грядущего трансфера португальского нападающего Криштиану Роналду, вышел на трансферный рынок. В список кандидатов на замену португальцу вошёл бельгиец Эден Азар, ныне представляющий мадридский «Реал». Об этом сообщает издание Marca.

По данным источника, в Турине рассматривают возможность аренды Азара. В то же время, сам Эден не желает покидать Мадрид в текущее трансферное окно.

Напомним, ранее стало известно о том, что «Ювентус» получил официальное предложение по Роналду от «Манчестер Юнайтед». Сумма перехода может составить 30 миллионов евро, а сам игрок может подписать соглашение с манкунианцами на два сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эден Азар Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
27 Августа 2021 в 18:53
Здорово было бы что бы он свалил из Реала , и Бейла берите этот вообще офигенный , а то Маур его перехватит и он будет ЮВЕ голы забивать .
Beorn_n
27 Августа 2021 в 18:52
Кто там этого инвалида вписал в список?)
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