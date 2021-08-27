«Ювентус» рассматривает Азара в качестве замены для Роналду

Туринский «Ювентус», на фоне грядущего трансфера португальского нападающего Криштиану Роналду, вышел на трансферный рынок. В список кандидатов на замену португальцу вошёл бельгиец Эден Азар, ныне представляющий мадридский «Реал». Об этом сообщает издание Marca.

По данным источника, в Турине рассматривают возможность аренды Азара. В то же время, сам Эден не желает покидать Мадрид в текущее трансферное окно.

Напомним, ранее стало известно о том, что «Ювентус» получил официальное предложение по Роналду от «Манчестер Юнайтед». Сумма перехода может составить 30 миллионов евро, а сам игрок может подписать соглашение с манкунианцами на два сезона.