Аль-Хелаифи – о переговорах с Роналду: «Мы даже не думали об этом»

Президент, а по совместительству, генеральный директор парижского «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи ответил на вопрос и переговорах клуба с португальским нападающим туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Мы даже не думали об этом», - рассказал Аль-Хелаифи в интервью BeinSports.

Как известно, Криштиану Роналду становится всё ближе к уходу из «Ювентуса». Ранее сообщалось, что агент игрока Жорже Мендеш переубедил своего клиента перейти в «Манчестер Сити», несмотря на выступления за «Манчестер Юнайтед» в прошлом.

За туринский «Ювентус» Роналду выступает с 2018 года. В итальянской серии А он отметился за клуб 81 голом.