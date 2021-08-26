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Серия А

Аль-Хелаифи – о переговорах с Роналду: «Мы даже не думали об этом»

26 Августа 2021 • 22:22 Комментировать

Президент, а по совместительству, генеральный директор парижского «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи ответил на вопрос и переговорах клуба с португальским нападающим туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Мы даже не думали об этом», - рассказал Аль-Хелаифи в интервью BeinSports.

Как известно, Криштиану Роналду становится всё ближе к уходу из «Ювентуса». Ранее сообщалось, что агент игрока Жорже Мендеш переубедил своего клиента перейти в «Манчестер Сити», несмотря на выступления за «Манчестер Юнайтед» в прошлом.

За туринский «Ювентус» Роналду выступает с 2018 года. В итальянской серии А он отметился за клуб 81 голом.

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Евро-Футбол.Ру,
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